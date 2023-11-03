شكرا لقرائتكم خبر عن الحساب البنكي الشخصي.. إرشادات وتوجيهات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ينطوي فتح حساب بنكي شخصي على عدد من المزايا، فعلى سبيل المثال، يوفر لك ذلك إمكانية الإيداع المباشر لإيراداتك، ودفع الإيجار وفواتير الخدمات والادخار وتحويل الأموال بشكل آمن.

بشكل عام، يوجد نوعان من حسابات المعاملات البنكية للأفراد: الحساب الجاري وحساب التوفير.

يتيح لك الحساب الجاري إصدار الشيكات الخاصة بنفقاتك واستخدام بطاقة الخصم لعمليات الشراء ومعاملات أجهزة الصراف الآلي. وقد لا يسمح حساب التوفير باستخدام الشيكات لأنه مصمم لتعزيز المدخرات من خلال دفع فائدة بناء على رصيدك.

ومع ذلك، يمكنك فتح كلا النوعين أو أحدهما بما يناسب احتياجاتك المصرفية.

وعند البحث عن خيارات الحساب البنكي، هناك بعض الأمور التي يتوجب عليك مراعاتها:

* مدى توافر الفروع ومواقعها

* أيام وساعات الخدمة

* الخدمات الإلكترونية والرقمية

* مواقع أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنكك بالقرب من منزلك ومكان عملك

* خدمات مركز الاتصال

إذا قررت فتح حسابٍ بنكي، فسيُطلب منك توقيع اتفاقيات الحساب. خذ الوقت الكافي لفهم التزاماتك. يجب أن تدرك أيضاً أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أيام عمل لاستكمال إجراءات فتح الحساب.

ولفتح حساب بنكي، ستحتاج إلى تقديم عدد من الوثائق. يجب عليك أولاً أن تتأكد من البنك ما هي المستندات المطلوبة بالتحديد، وما هي المعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق.

ستواجه صعوبة في استكمال إجراءات فتح الحساب بدون الوثائق والمعلومات الصحيحة، لذا تأكد من التواصل مع البنك الذي تتعامل معه أولاً.

وفي حال حصولك على بطاقة الخصم الخاصة بحسابك، اسأل عن حدود السحب على البطاقة، وأجهزة الصراف الآلي التي يمكن استخدامها، ورسوم المعاملات.

وقبل اتخاذ قرار بفتح حساب بنكي، استفسر من ممثل البنك عن الآتي:

- القدرة على إصدار الشيكات

- سعر الفائدة على حسابات التوفير

- رسوم الشيكات المرتجعة

- امتيازات السحب على المكشوف والتكلفة المرتبطة

- سياسة البنك بشأن فرض قيود على الأموال المُودعة

- معاملات العملات الأجنبية

- الحصول على بطاقة الخصم

- الرسوم الشهرية ورسوم المعاملات

- متطلبات الحد الأدنى للرصيد

- تكلفة وسهولة تحويل الأموال

- إشعار متطلبات الفرع للسحوبات الكبيرة