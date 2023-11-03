شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وألمانيا تعززان التعاون في الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت بريطانيا وألمانيا في لندن اليوم، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتأمين إمدادات الطاقة للمستهلكين.

وقع الاتفاقية عن الجانب البريطاني وزيرة أمن الطاقة كلير كوتينيو، وعن الجانب الألماني المستشار روبرت هابيك .

تعزيز أمن الطاقة

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً في الربط البيني لطاقة الرياح والكهرباء البحرية، وتبادل المعرفة.

كما تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.