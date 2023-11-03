الاقتصاد

بريطانيا وألمانيا تعززان التعاون في الطاقة المتجددة

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت بريطانيا وألمانيا في لندن اليوم، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتأمين إمدادات الطاقة للمستهلكين.

وقع الاتفاقية عن الجانب البريطاني وزيرة أمن الطاقة كلير كوتينيو، وعن الجانب الألماني المستشار روبرت هابيك .

تعزيز أمن الطاقة

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً في الربط البيني لطاقة الرياح والكهرباء البحرية، وتبادل المعرفة.

كما تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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