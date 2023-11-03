شكرا لقرائتكم خبر عن 206 ملايين جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 85.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.6%، وسجل العرب 7.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 3.3 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 53.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.535 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.102 تريليون جنيه إلى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.8%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 303.4 مليار جنيه إلى 305.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.
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