شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تجديد تعيين "مصفٍ" لاتحاد العاملين بشركة النصر كوكاكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2607 لسنة 2023، بشأن تجديد تعيين مصفي اتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولا (التصنيع والتعبئة كوكاكولا مصر سابقًا).

ونصت المادة الأولى من القرار على تجديد تعيين ماجد محمود صادق سلام كمصفيًا لاتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولا (التصنيع والتعبئة كوكاكولا مصر-سابقًا) لمدة 6 أشهر بدون أتعاب عن الفترة الجديدة، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للاتحاد.

ونصت المادة الثانية على المصفي إخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بهذا القرار، والجهات المعنية الأخرى، وموافاة الهيئة بما يتخذ من إجراءات بشأن التصفية.

وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين قد ارتفعت خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 وبلغت 17.6 مليار جنيه مقابل 14.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 21.2%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 5.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 60%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 9.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 2%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 34.7%.

ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 20%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 45.4%.