شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يُخفض حصته في «أبوظبي الإسلامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت بيانات النشرة الأخيرة الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي، عن تخفيض بنك الإمارات دبي الوطني حصته في «أبوظبي الإسلامي» من 7.25% إلى 7.19%. كذلك خفضت «الكويتية للمقاصة» حصتها في بيت الاستثمار الخليجي من 96.15% إلى 96.10%. وخفضت الرمز كوربوريشن للاستثمار حصتها في حياة للتأمين من 20.39% إلى 20.29%. كذلك واصلت مجموعة الصقر المتحدة رفع حصتها في رأس الخيمة العقارية من 8.66% إلى 8.70%. كما زادت حصة أحمد عيسى النعيم في بنك رأس الخيمة من 6.83% إلى 6.86%. كذلك ارتفعت حصة «الوثبة الوطنية للتأمين» في «العربي المتحد» من 5.04% إلى 5.05%.

وفي سوق دبي، واصل مصرف عجمان خفض حصته في الخليج للملاحة من 8.61% إلى 8.24%.