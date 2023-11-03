شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع قوي للأسهم مدعوماً بنتائج ومشتريات الأجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حصدت الأسهم الإماراتية مكاسب أسبوعية؛ وذلك في محصلة ل5 جلسات خضراء، وتفاعلات خلالها الأسواق مع نتائج الشركات، التي دفعت المستثمرين لإعادة بناء مراكز شرائية جديدة معززة بتوجه أجنبي نحو الشراء.

وقفز مؤشر سوق دبي في أسبوع 3.78% إلى مستوى 3929.81 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 2.96% إلى مستوى 9510.49 نقاط، بدعم شبه جماعي من الأسهم القيادية في مختلف القطاعات.

واستمرت مكاسب مؤشر سوق دبي على مدار 6 جلسات متتالية، والخامسة بالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي.

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ولامست مشتريات الأجانب (غير العرب) نحو 100 مليون درهم محصلة شراء في أسبوع، منها 48.68 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و47.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

استقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 7 مليارات درهم، منها 5.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.7 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.88 مليار سهم، توزعت بواقع 1.13 مليار سهم في أبوظبي، و750 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 108.6 ألف صفقة.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي 3.78% إلى مستوى 3929.81 نقطة، في غضون أسبوع، بدعم من المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والمرافق.

وفي قطاع المالية، ارتفع «دبي الإسلامي» 3.83% و«دبي المالي» 5.47% و«الإمارات دبي الوطني» 7% و«أملاك» 3.4%، مقابل نزول «جي إف إتش» 0.5% و«شعاع» 2.5%.

وزاد في العقار سهم «إعمار العقارية» 8% و«إعمار للتطوير» 9% و«ديار» 8% و«الاتحاد العقارية» 3.13% و«تيكوم» 0.38%.

وزاد في المرافق، سهم «ديوا» 1.7% و«إمباور» 2.84% و«تبريد» 4.29%. وعلى صعيد قطاع الصناعة، زاد «العربية للطيران» 0.77% و«أرامكس» 6.36% و«دبي للاستثمار» 4% و«سالك» 3.6% مقابل نزول «الخليج للملاحة» 0.28%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي، خلال أسبوع، بنسبة 2.96% إلى مستوى 9510.49 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة.

وفي المالية، ارتفع «أبوظبي الأول» 6.27% و«أبوظبي التجاري» 6.53% و«أبوظبي الإسلامي» 8.08% و«ملتيبلاي» 13.17%، مقابل نزول «العالمية القابضة» 0.08%.

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وصعد في العقار سهم «الدار» 13.67% و«منازل» 2.5% و«إشراق» 4.42% و«رأس الخيمة العقارية» 3.96%.

وزاد في الاتصالات سهم «اتصالات إي آند» 8.33% و«الياه سات» 1.2%. كما ارتفع في قطاع الصناعة 1.84% و«الجرافات البحرية» 14.43% و«موانئ أبوظبي»1% و«أدنوك للإمداد» 6.53% و«حديد الإمارات-أركان» 7.58%.

وزاد في قطاع الطاقة، سهم «أدنوك للحفر» 7% و«أدنوك للتوزيع» 7.49% و«أدنوك للغاز» 3.48% و«دانة غاز» 0.61%.

وفي الأسهم الأخرى، ارتفعت «فيرتغلوب» 4.17% و«برجيل» 4.95% و«كيو القابضة» 5.28% مقابل نزول «أمريكانا» 6.25%.

توجه السيولة

وتصدر ت قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» بقيمة مليار درهم مغلقاً عند مستوى 399.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة قدرها 523.47 مليون درهم، وصولاً إلى مستوى 18.84 درهم، ثم «ملتيبلاي» بتداولات قدرها 480 مليون درهم ليغلق عند سعر 3.61 درهم، ورابعاً «الدار العقارية» باستقطابه 313.15 مليون درهم مغلقاً عند 5.57 درهم.

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وفي سوق دبي، حصد «إعمار العقارية» سيولة قدرها 546 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 6.83 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 151.3 مليون درهم وصولاً إلى سعر 17.6 درهم، ثم «مصرف عجمان» بسيولة 150 مليون درهم مغلقاً عند 2.13 درهم، ورابعاً «دبي الإسلامي» باستقطابه 121.37 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 5.42 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل سهم «آيبيكس للاستثمار» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، خلال أسبوع، وبنسبة 18.86% مغلقاً عند مستوى 2.08 درهم، تلاه «أسمنت الفجيرة» بصعوده 15.64% إلى 0.355 درهم، ثم «الجرافات البحرية» بصعوده 14.43% إلى 23.32 درهم. وفي المقابل، سجل «الخليج للمشاريع الطبية» التراجع الأكثر بنسبة 10% إلى 1.71 درهم، تلاه «الشارقة للأسمنت» بنزوله 8.28% ليغلق عند 0.576 درهم، ثم «أمريكانا للمطاعم» بنزوله 6.25% عند مستوى 3.45 درهم.

وسجل «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الارتفاع الأكثر بدبي بنسبة 14.7% مغلقاً عند 4.99 درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بارتفاعه 9% إلى 6.4 درهم، ثم «إعمار العقارية» بارتفاعه 8% إلى 6.83 درهم. وعلى العكس، تصدر التراجعات «الفردوس القابضة» بنسبة 9.27% مغلقاً عند 0.45 درهم، تلاه «المزايا القابضة» بنزوله 8.4% إلى 0.98 درهم، ثم «تكافل الإمارات»، الذي أغلق متراجعا 7.96% إلى مستوى 0.52 درهم.

الجنسيات

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وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 106.35 مليون درهم محصلة شراء، منها 216 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و55.72 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و48.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 106.35 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 95.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 47.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و9.37 مليون درهم محصلة شراء العرب، و38.38 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و47.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

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المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 123.8 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار 73.14 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 73.14 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 123.8 مليون درهم محصلة بيع.