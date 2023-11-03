شكرا لقرائتكم خبر عن «سي بي آر إي»: قوة الطلب تنعش العقارات التجارية في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

قالت شركة العقارات العالمية «سي بي آر إي» إن مستويات النشاط في السوق التجاري بالإمارات، ظلت قوية خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يواصل دفع أداء السوق.

وفي ما يتعلق بالطلب على العقارات المكتبية، ظل نشاط التأجير في أبوظبي قوياً نسبياً، حيث بلغ إجمالي عدد تسجيلات الإيجار 8,814 تسجيلاً، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.8%. وخلال هذه الفترة ارتفعت تسجيلات الإيجارات الجديدة بنسبة 25.2%، في حين انخفضت تسجيلات التجديد بنسبة 9.9%.

وقالت الشركة إن الغالبية العظمى من الأنشطة المهنية في أبوظبي، لا تزال تأتي من كيانات ذات صلة بالحكومة في كل من المواقع البرية والبحرية، ومع ذلك شهد الربع الماضي زيادة في الطلب من المستأجرين من القطاع الخاص، عبر مجموعة من الشركات، حيث شهدت كيانات الخدمات القانونية والمالية نمواً ملحوظاً في نشاط شاغلي العقارات.

وصل متوسط معدل الإشغال على مستوى السوق في المباني ذات المستوى المؤسسي، التي تتبعها الشركة، إلى 90.8% في الربع الثالث من عام 2023، ارتفاعاً من 87.1% في العام السابق.

تحسن الإيجار

وتحسن أداء الإيجار بشكل أكبر، على خلفية ارتفاع مستويات الطلب، حيث ارتفع متوسط إيجارات المكاتب الفاخرة بنسبة 7%، ومكاتب الدرجة الأولى 8.6%، والدرجة الثانية 13%، خلال العام حتى الربع الثالث من عام 2023.

وتتوقع الشركة أن تستمر نسبياً قوة نمو إيجارات الفاخرة والدرجة الأولى في السوق، بسبب نقص المخزون عالي الجودة الناتج عن ندرة الإنشاءات الجديدة، إلى جانب ارتفاع مستويات الطلب.

العقارات المكتبية

وفي سياق العقارات المكتبية أيضاً، تستمر مستويات الطلب القوية في سوق المستأجرين بدبي للفترة نفسها، وتظهر البيانات التي نشرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه تم تسجيل إجمالي 35,822 عقد إيجار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 40.7% عن العام السابق.

وخلال هذا الربع، بلغ عدد تسجيلات الإيجار الجديدة 26,568، بزيادة قدرها 50.1% مقارنة بالعام السابق، وخلال هذه الفترة بلغ إجمالي عدد العقود المجددة 9,254 عقداً، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 19.2%.

ويظل اختلال التوازن بين العرض والطلب أحد المخاوف الرئيسية، ما يوفر سوقاً تلائم الملاك.

وتضع الخلفية السائدة بالسوق ضغوطاً إضافية على الأعمال، لأن الشركات العالمية التي عادة ما تكون لديها عمليات اتخاذ قرار أطول، تفشل في أغلب الأحيان في تلبية الجداول الزمنية الضيقة لاتخاذ القرار لأصحاب العقارات، حيث يعمل العديد من الملاك على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً.

المساحات المجهزة

ويختار العديد من الشاغلين بدلاً من ذلك تجديد عقود الإيجار، وغالباً ما يلتزمون بفترات إيجار أطول. ومع ذلك، بالنسبة لآخرين، سيؤثر هذا في المدى المتوسط إلى الطويل على خطط نمو أعمالهم. ومع محدودية الإنشاءات الجديدة قيد التنفيذ، وتلك التي تشهد نشاطاً قوياً لمرحلة ما قبل التأجير، من المرجح أن يدعم هذا الاتجاه السوق لبعض الوقت.

وبحسب ما ذكرت «سي بي آر إي»، فهناك اتجاه آخر ملحوظ خلال هذا الربع، وهو الزيادة المشهودة في الطلب على المساحات المجهزة والمخدومة، نظراً للحلول المرنة والفعالة من حيث التكلفة المقدمة.

ووصل متوسط معدل الإشغال في هذا القطاع من السوق إلى 92.4% في الربع الثالث من عام 2023، ارتفاعاً من 86.9% في العام السابق.

ويستمر عدم توافر مخزون عالي الجودة، إلى جانب ارتفاع مستويات الطلب، في دفع نمو الإيجارات، حيث ارتفع متوسط إيجارات العقارات الفاخرة بنسبة 10.7%، والدرجة الأولى 14.4%، والدرجة الثانية 20.1%، والدرجة الثالثة 30%، وذلك خلال عام 2023 حتى الربع الثالث منه.

وبدءاً من الربع الثالث من عام 2023، بلغ متوسط إيجارات العقارات الفاخرة 249 درهماً، وعقارات الدرجة الأولى 178 درهماً، والدرجة الثانية 146 درهماً، والدرجة الثالثة 125 درهماً. ومع استمرار محدودية تسليمات مخزون عقاري جديد، خلال الفترة المقبلة، تتوقع «سي بي آر إي» أن يظل الأداء ضمن هذا القطاع ثابتاً في المستقبل.

متاجر التجزئة

كان نشاط التأجير في سوق التجزئة بأبوظبي مقيداً نسبياً، في الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجل عدد عقود الإيجار انخفاضاً هامشياً بنسبة 1.4%، خلال العام حتى الربع الثالث من عام 2023، ليصل إلى إجمالي 6990 عقداً.

وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت تسجيلات عقود الإيجار الجديدة بنسبة 21.2%، فيما انخفضت تسجيلات العقود المجددة بنسبة 10.7%.

وفي دبي بلغ إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة، ضمن قطاع التجزئة في السوق، 17,495 عقداً في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع نسبته 10.7% عن العام السابق.

وقد تم دعم هذا النمو، من خلال زيادة بنسبة 17.9% في التسجيلات المجددة، في حين انخفضت العقود الجديدة المسجلة بشكل هامشي بنسبة 0.8%. وبينما لا يزال جزء كبير من الطلب يأتي من قطاع الأطعمة والمشروبات، تقول الشركة العقارية إنه ما زالت هناك مستويات متزايدة من الطلب على مساحات البيع بالتجزئة، تأتي من علامات تجارية للبيع بالتجزئة؛ عالمية وخارجية.

ويتطلع تجار التجزئة إلى التوسع، على الرغم من مستويات الإشغال المرتفعة وعدم توفر مخزون شاغر عالي الجودة.

وهذا العام وحتى الربع الثالث من عام 2023 شهدت كل من أبوظبي ودبي نمواً كبيراً في معدلات الإيجار، حيث ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 16.9% في أبوظبي و36.8% في دبي. وفي كل من دبي وأبوظبي لا يزال الطلب يميل نحو الأصول عالية الجودة، لاسيما في المواقع الأساسية والفاخرة. ومع ذلك، فإن محدودية توافر مثل هذا المخزون لا يزال أحد التحديات الرئيسية، وهذا أمر من المتوقع أن يستمر في دفع نمو الإيجارات.

2,227 عقداً للصناعة واللوجستيات

في الربع الثالث من 2023، ظل النشاط العقاري في قطاع الصناعة واللوجستيات ضعيفاً نسبياً، نظراً لنقص المخزون المتاح، وأدى ذلك إلى نشوء سوق ملائمة للمالك، حيث يدفع شاغلي العقارات إلى الامتثال لشروط الملاك، وتظل الحوافز المقدمة مقيدة نسبياً.

وهذا العام حتى الربع الثالث من 2023، ارتفع إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة في أبوظبي بشكل طفيف بنسبة 0.5%.

وارتفعت تسجيلات عقود الإيجارات الجديدة بنسبة 13.5%، في حين انخفضت أعداد العقود المجددة المسجلة بنسبة 7.5%.

وفي السوق الصناعية واللوجستي بدبي، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن إجمالي تسجيلات الإيجاري بلغ 2227، بزيادة 10.9%.استمرار الأداء القوي

بحسب «سي بي آر إي»، سيستمر الأداء القوي بهذا القطاع في جذب رأس المال والطلب، ولكن مع عدم توافر المخزون الشاغر الناتج عن ندرة الإنشاءات الجديدة ستظل هناك مشكلة ملحوظة.

وعلى خلفية الوضع الحالي للسوق، من المتوقع حدوث زيادات أخرى في أسعار الإيجارات في كل من أبوظبي ودبي، ولكن ليس بذات الوتيرة.

وترى الشركة العقارية أن السوق التجاري في الإمارات حافظ على مستويات أداء قوية، خلال الربع الثالث من عام 2023، مدعوماً بوضع الدولة المحوري الذي يواصل دعم المستويات القوية للاستثمارات الواردة.

وتقول إنه على الرغم من الخلفية الاقتصادية العالمية غير المستقرة، فمن المتوقع أن يؤدي الوضع المالي القوي للإمارات، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها، إلى منع أي مخاطر سلبية محتملة. وتتوقع استمرار مستويات النشاط والأداء القوي خلال الربع المتبقي من العام الجاري.