شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة صادرات الفواكه المصرية بنسبة 29% خلال أغسطس.. والملابس بـ5.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، عن نمو قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس لعام 2023، وأهمهـا البترول الخام بنسبة 70.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 5.8%، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 42.8%، الفواكة الطازجة بنسبـة 29.3%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفي المقابل انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 1.9%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلع وأهمها منتجات البترول بنسبــة 61.5%، والأسمدة بنسبة 44.2%، إلى جانب اللدائــن بأشكالها الأوليـة بنسبة 7.3%، والسجـاد والكليـم بنسبة 4.8%.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.3%.