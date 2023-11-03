شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الغذاء والدواء" يبحث فرص الاستثمار مع وزير التجارة الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام بن سعد الجضعي في العاصمة نيودلهي اليوم، وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، بيوش غويال.

وناقش الاجتماع فرص التعاون والاستثمار بالمملكة بما يحقق مستهدفات العلاقة الوطيدة بين الدولتين، في المجالات التي تشرف عليها "الهيئة"، والتنسيق مع الجهات الرقابية الهندية والشركات لتعزيز صادراتها من الأدوية والأغذية للمملكة، والحلول للتحديات التي تواجههم بما يكفل نمو حجم المنتجات، مع ضمان جودتها وسلامتها.

المنتجات الهندية

تطرق "الجضعي" إلى التطور الملحوظ في المنتجات الهندية الواردة للمملكة، إضافةً إلى محضر الاشتراطات الفنية والصحية لاستيراد الأغذية الذي وقعته "الغذاء والدواء" مع هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة في الهند.