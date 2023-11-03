شكرا لقرائتكم خبر عن العقارات تقود الأسهم الأوروبية لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ، اليوم الجمعة، أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس مدعوما بأسهم العقارات، وارتفع المؤشر بنسبة 0.2 % مدعوما أيضًا بأرباح تبعث على التفاؤل وعلامات على تباطؤ التضخم وانخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو، مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024.

وعززت قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنوك أخرى، بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، آمال المستثمرين في أن أسعار الفائدة بلغت بالفعل ذروتها.

مكاسب الأسهم العقارية

شهدت الأسهم العقارية أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2008 على الأقل مع صعودها 12.2 %، إذ أدى ارتفاع السندات الحكومية إلى انخفاض العوائد في أوروبا وحول العالم.

كما زاد قطاع السيارات 1.7 % محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 6.2 %.

وهبط قطاع الطاقة 2.2 % متتبعًا انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات والتي نجمت عن التوترات في الشرق الأوسط.