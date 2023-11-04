شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على ارتفاع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت اليوم الجمعة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد بعد أن أظهرت بيانات علامات على تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة وارتفاع البطالة، مما عزز الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد ينهي حملة التشديد النقدي.

وأظهر تقرير وزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية 150 ألف وظيفة في أكتوبر، أي أقل بكثير من الزيادة المتوقعة البالغة 180 ألف وظيفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإضرابات للعاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

بورصة وول ستريت

جرى تعديل بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر إتاحة 297 ألف وظيفة بدلا من 336 ألفا في السابق.

ووفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40.38 نقطة، أو ما يعادل 0.94 بالمئة إلى 4358.16 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 184.09 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 13477.23 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 220.20 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 34059.28 نقطة.