شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 10 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر
وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، 1.6%، 1%، على التوالي، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.
فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وصعدت قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.1%، على الترتيب.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 53.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.535 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.102 تريليون جنيه إلى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.8%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 303.4 مليار جنيه إلى 305.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز