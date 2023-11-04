شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 10 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 12.4%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.7%، يليه قطاع العقارات بنسبة 5.2%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.2%، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%.

وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، 1.6%، 1%، على التوالي، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وصعدت قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.1%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 22639.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 4412.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6581.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 27738.16 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 53.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.535 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.102 تريليون جنيه إلى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.8%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 303.4 مليار جنيه إلى 305.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.