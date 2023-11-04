شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر البنوك المركزية شراء للذهب منذ بداية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
- احتياطيات الذهب المعلن في البنوك المركزية العالمية ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر 2023.
- إجمالية مبيعات البنوك المركزية خلال سبتمبر 2033 سجلو طن واحد فقط.
- البنوك المركزية الأكثر إقبالا على الذهب في شهر سبتمبر كانت من الأسواق الناشئة.
- اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي.
-تركيا والهند كانت من المشترين أيضًا في سبتمبر، يأتي هذا بعد شراء تركيا 15 طن من الذهب
- صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
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