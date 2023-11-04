الاقتصاد

تعرف على أكثر البنوك المركزية شراء للذهب منذ بداية 2023

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القاهرة - سامية سيد - تواصل البنوك المركزية، دعم الاحتياطي لديها من الذهب منذ بداية العام، إذ كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار شراء الذهب بصورة ملحوظة في أول 9 أشهر في 2023، وفي السياق التالي نرصد أهم المعلومات عن شراء البنوك المركزية من الذهب.

 

- احتياطيات الذهب المعلن في البنوك المركزية العالمية ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر 2023.

 

- إجمالية مبيعات البنوك المركزية خلال سبتمبر 2033 سجلو طن واحد  فقط.

 

 - البنوك المركزية الأكثر إقبالا على الذهب في شهر سبتمبر كانت من الأسواق الناشئة.

 

- اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي. 

 

-تركيا والهند كانت من المشترين أيضًا في سبتمبر، يأتي هذا بعد شراء تركيا 15 طن من الذهب  

 

- صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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