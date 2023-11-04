شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية في أكتوبر.. 9 شركات بالبورصة ارتفعت بنسبة تفوق 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال شهر أكتوبر الماضي سواء على مستوى تحركات المؤشرات والتي ارتفعت لمستويات غير مسبوقة إذ تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 22 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، وربح رأس المال السوقي أكثر من 160 مليار جنيه، واقتربت قيم التداول من تريليون جنيه مسجلة 933.2 مليار جنيه، وصعدت 5 أسهم بالبورصة بنسبة تفوق 50% خلال أكتوبر، وجاءت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الشهر، هي:

1- رواد السياحة-الرواد بنسبة 51.37% ليصل إلى مستوى 24.220 جنيه.

2- دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 64.54% ليصل إلى مستوى 39.490 جنيه.

3- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 63.71% ليصل إلى مستوى 22.510 جنيه.

4- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 84.35% ليصل إلى مستوى 49.110 جنيه.

5- العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 93.20% ليصل إلى مستوى 13.060 جنيه.

6- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 93.26% ليصل إلى مستوى 53.320 جنيه.

7- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 102.19% ليصل إلى مستوى 74.910 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 11.78% ليغلق عند مستوى 22550.65 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 14.29% ليغلق عند مستوى 4325.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 14.77% ليغلق عند مستوى 6476.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 13.80% ليغلق عند مستوى 27701.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 6.21% ليغلق عند مستوى 5171.52 نقطة.