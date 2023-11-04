شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية في أكتوبر.. 9 شركات بالبورصة ارتفعت بنسبة تفوق 50% والان مع تفاصيل الخبر
1- رواد السياحة-الرواد بنسبة 51.37% ليصل إلى مستوى 24.220 جنيه.
2- دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 64.54% ليصل إلى مستوى 39.490 جنيه.
3- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 63.71% ليصل إلى مستوى 22.510 جنيه.
4- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 84.35% ليصل إلى مستوى 49.110 جنيه.
5- العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 93.20% ليصل إلى مستوى 13.060 جنيه.
6- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 93.26% ليصل إلى مستوى 53.320 جنيه.
7- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 102.19% ليصل إلى مستوى 74.910 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 11.78% ليغلق عند مستوى 22550.65 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 14.29% ليغلق عند مستوى 4325.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 14.77% ليغلق عند مستوى 6476.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 13.80% ليغلق عند مستوى 27701.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 6.21% ليغلق عند مستوى 5171.52 نقطة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز