شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "b-" مع نظرة مستقبلية مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".

ارتفاع معدل التضخم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوليو الماضي، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% سنويا خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 32.7% خلال الشهر السابق نتيجة ضغوط أسعار الغذاء خلال فترة عيد الأضحى مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي الموسمية في الصيف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات التضخم خلال يونيو تعكس ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات خلال الشهر بنسبة 66% سنويا.