شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بسيط في أسعار الدواجن واللحوم عالمياً خلال أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري في ظلّ ضعف الطلب على الواردات، ولا سيما من شرق آسيا، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسعار الدولية للحم الخنزير، ما عوّض بشكل كبير عن الارتفاع البسيط في أسعار لحوم الدواجن والأبقار والأغنام.

وتفصيلاً، بلغ متوسط مؤشر منظمة «الفاو» لأسعار اللحوم 112.9 نقاط في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض طفيف (0.7 نقطة أو 0.6 في المئة) عن مستواه المسجّل في سبتمبر/أيلول، ليسجل بذلك انخفاضاًَ للشهر الرابع على التوالي ويراوح 3.9 نقطة (3.4 في المئة) دون مستواه المسجّل قبل عام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، هبطت أسعار لحم الخنزير الدولية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بشكل أساسي باستمرار الطلب الضعيف على الاستيراد، ولا سيما في بعض بلدان شرق آسيا، والضغوط النزولية الناجمة عن توافر كميات كبيرة قابلة للتصدير في بعض البلدان الموردة الرئيسية. وفي المقابل، عادت أسعار لحوم الدواجن العالمية إلى الارتفاع بشكل طفيف في ظلّ استمرار تفشي إنفلونزا الطيور في تقييد الإمدادات من عدة بلدان موردة رئيسية في العالم في خضم طلب قوي من المستهلكين بفعل القدرة النسبية على تحمّل كلفة لحوم الدواجن. وارتفعت أسعار لحوم الأبقار والأغنام الدولية أيضاً ارتفاعاً طفيفاً، الأمر الذي يعكس استمرار الطلب القوي على الواردات في بعض البلدان المستوردة الرئيسية بالرغم من وفرة إمدادات لحوم البقر من أستراليا والبرازيل ولحوم الأغنام من أوسيانيا.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في تقريرها الصادر، الجمعة، بأنّ مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد سجّل تراجعاً معتدلًا في أكتوبر/تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 0.5 في المئة عن مستواه المسجّل في سبتمبر/أيلول، وكان مؤشر منتجات الألبان الوحيد الذي سجّل ارتفاعاً.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 120.6 نقاط في أكتوبر/تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 10.9 في المئة عن قيمته في السنة السابقة.