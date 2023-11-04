شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية القابضة» تنقل 4 شركات تابعة إلى ملكية «سيريوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن نقل أربعة من شركاتها التابعة في مجال البيئة إلى شركة سيريوس العالمية القابضة والتي توفر التكنولوجيا للنمو «الحلول الداعمة» التي تكافح التغيير المناخي وتؤثر في توجيه التحول الرقمي لجذب الاستثمار.

وسوف تقوم سيريوس بتسخير الحلول الصناعية والتكنولوجية لإزالة الكربون، واحتجاز غاز الميثان وتقليله، وكفاءة الطاقة النظيفة، واستعادة المياه وكفاءتها، كحافز للتغيير الإيجابي وتقليل التأثير البيئي.

وستشمل عملية نقل الملكية:

شركة Green Energy Investment Holding RSC LTD،

وشركةGreen Enterprise Investment Holding RSC LTD،

وشركة Green Vitality LTD، و80% من شركة Rebound Limited.

وتمثل هذه الصفقة استكمالاً لإنجاز متوقع، كجزء من خطط الشركة العالمية القابضة لتنمية شركة سيريوس العالمية القابضة لتصبح واحدة من الشركات التابعة الرئيسية لها، إلى جانب الشركات الثماني التابعة الأخرى المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «إن نقل هذه الكيانات الأربعة يزيد من تركيزنا على النمو المستقبلي ويتيح أيضًا التوزيع المنضبط للأصول، بما يتماشى مع خطتنا الاستراتيجية لتعزيز توسع شركة سيريوس العالمية القابضة».

ويشمل نهج سيريوس الشامل رحلة تحويلية إلى عالم مترابط رقمياً، وتمكين الحكومات والشركات والمجتمعات من التفوق من خلال الابتكارات التكنولوجية الرائدة.