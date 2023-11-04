شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % خسائر النفط الأسبوعية مع انحسار التوتر الجيوسياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أكثر من 2%، الجمعة، عند التسوية مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من دورة التشديد النقدي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 84.89 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 80.51 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان الأسبوع منخفضين بأكثر من 6%.

وأظهرت بيانات رسمية، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول، كما تباطأ تضخم الأجور، ما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

أبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً. وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.

وأظهر مسح للقطاع الخاص، أن نشاط الخدمات في الصين نما بوتيرة أسرع قليلاً في أكتوبر /تشرين الأول، لكن المبيعات نمت بأضعف وتيرة في عشرة أشهر وشهد نشاط التوظيف ركوداً مع تراجع ثقة الشركات.

وعلى جانب العرض، تشير توقعات المحللين إلى أن السعودية ستؤكد مجدداً تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا حتى ديسمبر /كانون الأول.

مخزونات الخام والبنزين الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير.

وصعدت مخزونات الخام 774 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 1.3 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 272 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأردفت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 62 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 0.1 مليون برميل إلى 223.5 مليون، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بانخفاض 0.8 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقلصت 0.8 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 111.3 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 1.5 مليون.

وأوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 348 ألف برميل يوميا.

(رويترز)