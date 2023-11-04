شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «يلا» تدعم برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة يلا» المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن دعمها الكامل لبرنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي.

ومنذ إدراجها في بورصة نيويورك في سبتمبر من عام 2020 باتت تحتل مكانة مرموقة بين مزودي الألعاب عالمياً، فعلى سبيل المثال تعد لعبتها يلا لودو الأعلى إيراداً على مستوى العالم في ألعاب البورد جيمز وأطلقت العديد من الألعاب التي تتناسب ومختلف الأذواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة الى تركيا وأمريكا اللاتينية.

وأنشأت عام 2023 منصتها المتخصصة «يلا جيمز» التي أطلقت هذا العام لعبتين عالميتين هما Merge Kingdoms وAge of Legends والمصنفتين ضمن قائمة ألعاب الهاردكور.

وتتمتع مجموعة يلا المحدودة بفريق عملها الموجود غالبيته في إمارة دبي بانتاج ألعاب متخصصة تلائم البيئات العربية في المنطقة وتراعي كافة البناءات القيمية والثقافية حتى باتت واحدة من أكبر منصات الألعاب في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار قال صيفي إسماعيل، رئيس المجموعة، إن الإمارات تعد الأولى إقليمياً في الاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث تصدرت دول المنطقة في جذب الاستثمارات وريادة الأعمال الرقمية، وهذا ما يعتبر نتيجة واضحة للتوجه الاستراتيجي الشامل للدولة على وجه العموم ودبي خصوصاً نحو دعم الابتكار والاستثمار في مجال الألعاب الالكترونية وأثره على الاقتصاد الرقمي بشكل عام.

وأضاف إسماعيل إن هذه المبادرة تدعم وبشكل كبير نمو ومضاعفة الاقتصاد الرقمي خاصة الجزء المتعلق بالألعاب الإلكترونية ليسهم بحيز أكبر في الناتج المحلي، مؤكداً أن الاقتصاد الرقمي ينمو بوتيرة مضاعفة عن نمو قطاعات الاقتصاد التقليدي في دولة الإمارات. مشيراً إلى أن الامارات الآن تأتي في طليعة الدول التي تستثمر في تحديث وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الرقمي الأمر الذي ينعكس بدوره على مسار الألعاب الإلكترونية كأحد الروافد الأساسية للقطاع.

فيما لفت صيفي إسماعيل إلى أن استراتيجية مجموعة يلا المحدودة ترى في هذه المبادرة فرصة كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مضمار الألعاب الإلكترونية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك تلك المتعلقة بتصميم واستخدام الحلول التكنولوجية للبيانات وتوفيرها وجمعها وتحليلها وتخزينها، بالإضافة إلى تصميم المنتجات والحلول ذات الصلة بالألعاب الكترونية وتطويعها لمواكبة متطلبات سوق الترفيه الرقمي الحديث.