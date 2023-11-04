الاقتصاد

انتهاء “التشديد النقدي “يهبط بالنفط 2%

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أسعار النفط في آخر جلسات (الجمعة)، أكثر من 2% تزامناً مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، وزيادة التوقعات بإنهاء البنك المركزي الأمريكي دورة التشديد النقدي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار بما يعادل 2.3 % إلى 84.89 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.4% إلى 80.51 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع منخفضين بأكثر من 6%، مع تباطؤ نمو الوظائف وتضخم الأجور في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، ما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

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