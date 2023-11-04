شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ترسل مساعدات غذائية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في قافلة مساعدات لدعم أهلنا في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، وانطلقت مساعدات غرفة الطباعة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 إلى معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن قافلة المساعدات تأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة ودعماً للقضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن أهل غزة، وتضم القافلة مساعدات غذائية.

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف وقوف الغرفة بكامل أعضائها لدعم الأشقاء في فلسطين وعدم ادخار الجهد لتقديم المساعدات خلال الفترة القادمة.