هبوط في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، السبت، حيث انخفض سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1700 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2550 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2914 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 20400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992.65 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع نحو 6.87 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.