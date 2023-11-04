شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الطلب العالمي على الأرز.. وإمدادات أمريكية تخفض أسعار القمح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 1.0 في المئة عن مستواه المسجّل في الشهر السابق. وانخفضت أسعار الأرزّ الدولية بنسبة 2.0 في المئة بفعل الطلب العالمي السلبي عمومًا على الواردات، بينما انخفضت أسعار القمح الدولية بنسبة 1.9 في المئة، بفضل الإمدادات الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية واشتداد المنافسة بين المصدّرين. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بصورة طفيفة، وفي طليعتها أسعار الذرة نتيجة انحسار الإمدادات في الأرجنتين.

وتفصيلاً، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 125.0 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، بتراجع قدره 1.3 نقطة (1.0 في المئة) عن مستواه في سبتمبر/أيلول و27.3 نقطة (17.9 في المئة) عن مستواه قبل عام. وانخفضت أسعار القمح الدولية بنسبة 1.9 في المئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي يعكس زيادة الإمدادات أكثر مما كان متوقعًا سابقًا في الولايات المتحدة الأمريكية واشتداد المنافسة بين المصدّرين. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بصورة طفيفة، حيث زادت بنسبة 0.6 في المئة من شهر إلى آخر. وفرض انخفاض إمدادات الذرة في الأرجنتين ضغوطًا تصاعدية على أسعار الذرة العالمية، ولكن كبحتها زيادة الإمدادات الموسمية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان الحصاد وفيراً، ومنافسة قوية على التصدير من جانب البرازيل. ومن بين الحبوب الخشنة الأخرى، ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة العالمية في أكتوبر/تشرين الأول فيما هبطت أسعار الشعير. وانخفضت أسعار الأرزّ الدولية بنسبة 2.0 في المائة من شهر إلى آخر في أكتوبر/تشرين الأول بفعل الطلب العالمي السلبي عمومًا على الواردات.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقريرها الصادر، الجمعة، بأنّ مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد سجّل تراجعًا معتدلًا في أكتوبر/تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 0.5 في المئة عن مستواه المسجّل في سبتمبر/أيلول، وكان مؤشر منتجات الألبان الوحيد الذي سجّل ارتفاعًا.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 120.6 نقاط في أكتوبر/تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 10.9 في المئة عن قيمته في السنة السابقة.