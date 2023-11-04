شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة، مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط.

يأتي هذا فيما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا قد انتهى من دورة التشديد النقدي.

أسعار النفط

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 84.89 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 80.51 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات رسمية، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

أبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

أسعار الفائدة في إنجلترا

في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما. وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.

وأظهر مسح للقطاع الخاص اليوم أن نشاط الخدمات في الصين نما بوتيرة أسرع قليلا في أكتوبر، لكن المبيعات نمت بأضعف وتيرة في عشرة أشهر وشهد نشاط التوظيف ركودا مع تراجع ثقة الشركات.

وعلى جانب العرض، تشير توقعات المحللين إلى أن السعودية ستؤكد مجددا تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.