شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمات الإيداع المباشر في بنوك أمريكية كبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانى العملاء في الكثير من البنوك الأمريكية الكبرى، الجمعة، تأخيراً في خدمات الإيداع المباشر، ناجمة عن مشكلة معالجة المعاملات في شبكة المدفوعات الإلكترونية على مستوى الصناعة. فيما تعمل جميع الخدمات المالية للاحتياطي الفيدرالي بشكل طبيعي، بحسب بيان المركزي الأخير.

وأدت هذه المشكلة إلى موجة من انقطاعات الخدمة، أبلغ عنها عملاء البنوك، بما في ذلك «بنك أوف أمريكا»، و«تشيس بنك»، و«تروست فاينانشال»، و«يو إس بنك»، و«ويلز فارغو»؛ وذلك وفقاً لما ذكره موقع «داونديتكتر».

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبلغ عن مشكلة معالجة في شبكة المدفوعات الإلكترونية، وهي مشغل من القطاع الخاص لغرفة المقاصة الآلية، أو ACH.

قال غريجوري ماك سويني، نائب الرئيس ورئيس قسم الاتصالات في الجمعية المصرفية وشركة المدفوعات «The Clearing House» المملوكة لأكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة: «الليلة الماضية حدث خطأ يدوي في معالجة مدفوعات غرفة المقاصة الآلية. والبنوك تعمل على تصحيحه».