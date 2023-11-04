شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من شركات بورصة بكين تحقق أرباحًا خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت نحو 90% من الشركات المدرجة في بورصة بكين أرباحا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقًا لبيانات من بورصة بكين، أوردتها اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وسجلت الشركات إيرادات بلغت 35ر120 مليار يوان (قرابة 76ر16 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 59ر2% على أساس سنوي.

نمو في صافي الأرباح

خلال التسعة أشهر، سجلت نصف الشركات المدرجة نموًا في صافي الأرباح على أساس سنوي، وشهدت 26 من هذه الشركات نموا بنسبة تتجاوز 50%، وقالت البورصة إن من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة ربحية أفضل في الربع الأخير.

وزادت الشركات الاستثمار في البحث والتطوير خلال الأرباع الثلاثة، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 19ر5 مليار يوان، بزيادة أكثر من 8% على أساس سنوي، وفقا للبورصة.