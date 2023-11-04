شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 84.89 دولار لخام برنت و80.51 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط 84.89 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.51 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة حيث انخفضت الأسعار بنحو 2%، كما سجلت خسائر على أساس أسبوعى.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن استمرار الحرب يبن الكيان الإسرائيلى وغزة، يلقى بظلاله القادمة على المشهد الاقتصادى العالمى، مؤكدا أن الاقتصاد العالمى يئن منذ أواخر 2019 وأزمة كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلهم أزمة التغيرات المناخية وتأثيرها على الحاصلات الزراعية.

وأكد خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة لا شك أنها تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادى، على المستوى العالمى، من ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 6%، والمؤسسات الدولية من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أقاموا أكثر من سيناريو لأسعار النفط خلال الفترات القادمة، وأفضل هذه السيناريوهات يتوقع أن سعر النفط قد يصل إلى 100 أو 103 دولار للبرميل، بعد أن كان فى حدود 87 دولار، وبالتالى يعنى زيادة كلفة الإنتاج وزيادة الأعباء التضخمية وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.