شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الباكستاني" يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل المدفوعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع البنك المركزي الباكستاني مع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم خلال حفل استضافة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ومحافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون بين منصة "بنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) وبين منصة "راست"، وهي نظام الدفع الفوري في باكستان.

وتهدف كل من "بنى" و "راست" إلى ربط خدمات الدفع الفوري الخاصة بهما لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة، وسيعمل هذا الحل على تعميم فوائد المدفوعات الفورية عبر الحدود للأفراد والمؤسسات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وباكستان.