شكرا لقرائتكم خبر عن سينوبك الصينية وقطر للطاقة توقعان اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة قطر للطاقة اليوم أنها وقّعت اتفاقية مدتها 27 عاماً مع شركة الصين للبترول والكيماويات «سينوبك» لتوريد غاز طبيعي مسال من حقل غاز الشمال الجنوبي.

وقالت قطر للطاقة في بيان إن الجانبين «وقّعا اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتسليم ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي إلى محطات استقبال «سينوبك» في الصين على مدى 27 عاماً قادمة». (رويترز)