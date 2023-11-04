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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الصناعةوالثروة المعدنية أطلقت، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة أم القرى، دورات تدريبية ضمن (منتج مهارات)، أحد منتجات برنامج دعم التدريب المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، مبينة أن البرامج التدريبية مخصصة للسعوديين العاملين في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتهدف الدورات التدريبية المقدمة إلى تنمية المهارات اللازمة في السلامة المهنية، والمعرفة العملية لدى العاملين في السوق السعودي؛ انطلاقا من اهتمام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تعزيز أهمية تنمية القدرات وتمكين المواهب الوطنية.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الدورات التدريبية تُقام لمدة خمسة أيام؛ من 5 إلى 9 نوفمبر في «الرياض»، ومن 19 إلى 23 نوفمبر في «رابغ» لدورة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

ومن 12 إلى 16 نوفمبر في «الرياض»، و26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر في «رابغ» لدورة المهارات الأساسية لمفتش الصحة والسلامة المهنية، وسيكون هناك المزيد من البرامج التدريبية في مواقع مختلفة ومواضيع متنوعة ستعلن عنها الوزارة خلال الفترة المقبلة.