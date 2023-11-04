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وتهدف الدورات التدريبية المقدمة إلى تنمية المهارات اللازمة في السلامة المهنية، والمعرفة العملية لدى العاملين في السوق السعودي؛ انطلاقا من اهتمام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تعزيز أهمية تنمية القدرات وتمكين المواهب الوطنية.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الدورات التدريبية تُقام لمدة خمسة أيام؛ من 5 إلى 9 نوفمبر في «الرياض»، ومن 19 إلى 23 نوفمبر في «رابغ» لدورة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
ومن 12 إلى 16 نوفمبر في «الرياض»، و26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر في «رابغ» لدورة المهارات الأساسية لمفتش الصحة والسلامة المهنية، وسيكون هناك المزيد من البرامج التدريبية في مواقع مختلفة ومواضيع متنوعة ستعلن عنها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
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