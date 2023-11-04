19.2 مليارا إنفاق المملكة على البحث والتطوير عام 2022 بزيادة 32.7%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي قيمة التمويل في مجال البحث والتطوير بالمملكة خلال 2022 نحو 19.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 32.7%.

ووفقا لنتائج إحصاءات البحث والتطوير في المملكة، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال تمثل نسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير، ليشكل الحصة الأكبر من التمويل مقارنة ببقية القطاعات.

فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال بنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل، وشكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من الإجمالي وبقيمة 558 مليون ريال.

التوزيع

على أساس التوزيع النسي للإنفاق بين القطاعات، جاء القطاع الخاص في مقدمة القطاعات (تمويل القطاع لنفسه إضافة للتمويل الوارد من القطاعات الأخرى)، بنسبة بلغت 39% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، وبقيمة بلغت 7.5 مليارات ريال، يليه القطاع الحكومي بنسبة 38% وبقيمة 7.2 مليارات ريال، ثم قطاع التعليم بنسبة 23% وبقيمة 4.4 مليارات ريال، يشمل منشآت التعليم العالي الحكومي والخاص.

المشتغلون

بلغ إجمالي المشتغلين في مجال البحث والتطوير خلال 2022 نحو 43،96 ألف مشتغل. وحسب النتائج فإن التوزيع النسبي للمشتغلين في مجال البحث والتطوير كان بنسبة 84% في قطاع التعليم بعدد مشتغلين بلغ 36,93 ألف مشتغل، يليه القطاع الخاص بنسبة 10% وبواقع 4,44 آلاف مشتغل، ثم القطاع الحكومي بنسبة 6% وبعدد 2،58 ألف مشتغل.

الباحثون

بلغ إجمالي الباحثين في مجال البحث والتطوير 30،16 ألف باحث خلال 2022. منها نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين كان في القطاع التعليمي بواقع 26،75 ألف باحث، يليه القطاع الخاص بنسبة 6% وبعدد 1,81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% وبعدد 1,59 ألف باحث.

وإحصاءات البحث والتطوير (D&R )هي إحصاءات سنوية تهتم بمجالات البحث والتطوير في المملكة، وتهدف إلى توفير مؤشرات اقتصادية حول الانفاق على البحث والتطوير والمشتغلين فيه.

التمويل في مجال البحث والتطوير بالمملكة 2022

إجمالي القيمة 19.2 مليار ريال

التوزيع من حيث قيمة الإنفاق:

القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال (58%)

القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال (39%)

قطاع التعليم 0.558 مليار ريال (3%)

التوزيع من حيث نسبة الإنفاق:

القطاع الخاص 39% وبقيمة بلغت 7.5 مليارات

القطاع الحكومي 38% وبقيمة 7.2 مليارات

قطاع التعليم 23% وبقيمة 4.4 مليارات عدد المشتغلين في المجال:

الإجمالي 43،96 ألف مشتغل

التوزيع:

قطاع التعليم 36,93 ألف مشتغل (84%)

القطاع الخاص 4,44 آلاف مشتغل (10%)

القطاع الحكومي 2،58 ألف مشتغل (6%)

عدد الباحثين في المجال:

الإجمالي 30،16 ألف باحث

التوزيع: