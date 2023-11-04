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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة أعلنت عن استدعاء 2,280 مكيف سبيلت (Fuji Electric) لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت «التجارة» المستخدمين إلى التحقق من شمول الجهاز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع شركة الأساسية للالكترونيات على الرقم (920010666)، وذلك لتحديد موعد لزيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدا.‏

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