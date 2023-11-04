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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية بالقصيم ينطلق اليوم ويستمر يومين، برعاية أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع غير الربحي بالمنطقة.

ويقام الملتقى في نسخته الثانية تحت شعار «تكاتف مجتمع»، حيث يستهدف تسليط الضوء على إقامة الحدائق الحضرية، وأهميتها للمناطق السكينة وأبرز سماتها وآلية تنفيذها وإدارتها، ودور المشاركة المجتمعية في تفعيل برامجها وأنشطتها المختلفة.

ويركز الملتقى على دعوة المبادرات الشبابية الإبداعية المتعلقة بالمشاركة المجتمعية، من أجل تبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس على التكامل بين الجهات في القطاع غير الربحي؛ للوصول إلى المساهمة الفاعلة وإبراز مساهمة القطاع غير الربحي، والمشاركة المجتمعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وترافق أعمال الملتقى العديد من الندوات والبرامج التي تتضمن جلسات نقاشية وحوارية، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يستعرض أبرز التجارب والخبرات المحلية، كما يتيح الانضمام لورش العمل التي يقدمها مختصون في موضوعات متنوعة.