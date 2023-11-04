شكرا لقرائتكم خبر الملتقى الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقام الملتقى في نسخته الثانية تحت شعار «تكاتف مجتمع»، حيث يستهدف تسليط الضوء على إقامة الحدائق الحضرية، وأهميتها للمناطق السكينة وأبرز سماتها وآلية تنفيذها وإدارتها، ودور المشاركة المجتمعية في تفعيل برامجها وأنشطتها المختلفة.
ويركز الملتقى على دعوة المبادرات الشبابية الإبداعية المتعلقة بالمشاركة المجتمعية، من أجل تبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس على التكامل بين الجهات في القطاع غير الربحي؛ للوصول إلى المساهمة الفاعلة وإبراز مساهمة القطاع غير الربحي، والمشاركة المجتمعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وترافق أعمال الملتقى العديد من الندوات والبرامج التي تتضمن جلسات نقاشية وحوارية، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يستعرض أبرز التجارب والخبرات المحلية، كما يتيح الانضمام لورش العمل التي يقدمها مختصون في موضوعات متنوعة.
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