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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مشاركتها في مؤتمر وقمة مجموعة العشرين للتقييم V20، في مدينة دلهي بالهند. وشاركت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» مع ممثلي هيئات التقييم في دول العشرين بالتوقيع على إعلان القمّة في دعم مشورة التقييم الموثوقة والشفافة لتنمية الثقة والازدهار، والتمسك بالأخلاقيات والسعي للتميز المنهجي والالتزام بالممارسات الشفافة، والاستفادة من العقل الجمعي وتعزيز التنوع وإرساء منظومة شاملة للتقييم، بالإضافة إلى نشر جهود التقييم في جميع أنحاء العالم، والمواءمة مع مبادئ مجموعة العشرين للتنمية المستدامة والنمو الشامل والحوكمة المسؤولة. وتأتي أهمية مشاركة تقييم كونها الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة.

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