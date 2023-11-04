شكرا لقرائتكم خبر إطلاق برامج تدريبية في مجال الفضاء خلال نوفمبر وديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التسجيل في عدد من البرامج التدريبية في مجال الفضاء، والتي ستقام في مدينة الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى إتاحة الحضور افتراضيا، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي 2023م.

وتهدف هذه البرامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال، واستكشاف الفرص الاستثمارية، إلى جانب الاستفادة من مختلف الخبرات العالمية.

وأوضحت الهيئة أن البرامج التدريبية التي ستمتد من يومين إلى ثلاثة أيام، ستتناول نظرة عامة عن قطاع الفضاء والفرص المتاحة فيه، وأبرز العلوم والتقنيات المستخدمة، إلى جانب إدارة العمليات الفضائية، مشيرة إلى أنها تستهدف المهنيين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير فما فوق، والعاملين والمهتمين في قطاع الفضاء.

وبينت ضرورة استيفاء عدد من المعايير للقبول في البرامج التدريبية، ومنها؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى، إضافة إلى استكمال متطلبات التسجيل عبر الموقع الالكتروني للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن البرامج التدريبية ستمكن المشاركين من تبادل المعارف والخبرات مع كفاءات عالمية في مجال الفضاء والقطاعات المرتبطة به، والحصول على شهادة معتمدة من الهيئة عند إكمال البرنامج، مبينة أن ذلك يأتي ضمن مساعيها لتأهيل وتطوير القدرات الوطنية للإسهام في صناعة مستقبل واعد لقطاع الفضاء بهدف تعزيز مكانة المملكة وريادتها العالمية في مجال الفضاء وعلومه.

وتدعو الهيئة المهتمين والمتخصصين إلى التسجيل في البرامج التدريبية لشهري نوفمبر وديسمبر، حيث يبدأ التسجيل المبكر من 2 وحتى 11 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال الرابط: https://www.cst.gov.sa/ar/survey/Pages/SpaceTraining.aspx .

معايير القبول: