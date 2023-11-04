دعم تدريب 1400 سعودي بمجال التشغيل والصيانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم تدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي، تستهدف تأهيل 1400 متدرب ومتدربة في مجال التشغيل والصيانة للعمل في منشآت القطاع الخاص وفق آلية برنامج دعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبطة بالتوظيف.

ومثل «الصندوق» خلال توقيع الاتفاقية نائب المدير للأعمال فراس أبا الخيل، ومن جانب «المعهد» مديره عبدالعزيز الحجي.

وتنص اتفاقية الدعم؛ على التعاون المشترك بين الجهتين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلبات سوق العمل في مثل هذا النوع من المجالات الاقتصادية الهامة، تماشيا مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.

وبموجب آلية الدعم؛ يشارك الصندوق بنسبة 75% من تكاليف التدريب، وبنسبة 50% من مكافآت المتدربين؛ وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن العمل المرتبطة بالتوظيف.

اتفاقية الدعم:

يشارك الصندوق بـ:

75 % من تكاليف التدريب.

50 % من مكافآت المتدربين.

يتضمن البرنامج 13 تخصصا منها: