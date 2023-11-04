دعم تدريب 1400 سعودي بمجال التشغيل والصيانة

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ومثل «الصندوق» خلال توقيع الاتفاقية نائب المدير للأعمال فراس أبا الخيل، ومن جانب «المعهد» مديره عبدالعزيز الحجي.
وتنص اتفاقية الدعم؛ على التعاون المشترك بين الجهتين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلبات سوق العمل في مثل هذا النوع من المجالات الاقتصادية الهامة، تماشيا مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.
وبموجب آلية الدعم؛ يشارك الصندوق بنسبة 75% من تكاليف التدريب، وبنسبة 50% من مكافآت المتدربين؛ وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن العمل المرتبطة بالتوظيف.
اتفاقية الدعم:
يشارك الصندوق بـ:
- 75 % من تكاليف التدريب.
- 50 % من مكافآت المتدربين.
- دبلوم سلامة الإنشاءات.
- فني لحام.
- تصنيع أنابيب.
- فني صيانة كهرباء.
- مشغل آلات دقيقة.
- فني صيانة آلات.
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