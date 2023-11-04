300 مليون ريال مبيعات مزاد أجوان ريستاتكس

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وأوضح مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» أنه تم عرض أكثر من 17 فرصة عقارية متنوعة من مجمعات تجارية ذات إيراد نوعي، وقطع أراض بمواقع استراتيجية في أحياء الدمام والخبر، وبالقرب من أهم المعالم الرئيسة والأماكن الحيوية، إذ تجاوزت مساحتها الإجمالية أكثر من 100 ألف متر مربع، وبيعت بقيمة إجمالية بأكثر من 300 مليون ريال.
ويعد مزاد أجوان ريستاتكس من الفرص المميزة التي نادرا ما تطرح في المزادات العلنية، إذ يعد أحد أكبر المزادات العقارية بالمنطقة الشرقية.
وينسب نجاح المزاد بعد توفيق الله -عز وجل- إلى الالتزام بالعمل المؤسسي، وتطبيق الخطط التسويقية والتشغيلية المناسبة لنوع المزاد، خلال استهداف شرائح محددة تتناسب مع نوعية العقارات المطروحة.
يذكر، أن «إنفاذ» مركز حكومي مستقل، و أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية، والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
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