شكرا لقرائتكم خبر عن "قطر للطاقة" تزود الصين بالغاز المسال لـ27 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.

وأوضح بيان صادر عن قطر للطاقة اليوم السبت في الدوحة، توقيع اتفاقية ثانية للبيع والشراء طويلة الأمد لتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي إلى محطات استقبال سينوبك في الصين على مدى 27 عاما قادمة.

صناعة الغاز الطبيعي

وقع الاتفاقيتين كل من سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، و ما يونج-شينج، رئيس مجلس إدارة سينوبك، وذلك في حفل أقيم اليوم في مدينة شانغهاي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحول قطر للطاقة إلى سينوبك حصة تبلغ 5 % من شركة مشروع مشترك تمتلك ما يعادل ستة ملايين طن سنوياً من طاقة إنتاج مشروع حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

الاتفاقية الثانية

تعد الاتفاقية الثانية من نوعها مع شركة سينوبك منذ توقيع عقد الشراكة الأول في الدوحة في شهر أبريل الماضي، والذي شهد دخول سينوبك كشريك في إحدى الشركات المشتركة المالكة لمشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأضاف البيان أن اتفاقية اليوم لن تؤثر على حصص الشركاء الآخرين في المشروع.

وتأتي اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد في أعقاب اتفاقية تم توقيعها في نوفمبر 2022 لتوريد أربعة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، وهي الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.