سوسيتيه جنرال يتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 37 جنيها في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر - توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي انخفاضا جديدا بقيمة الجنيه قبل نهاية العام الجاري، ليصل سعر الدولار إلى مستوى 37 جنيها مقابل نحو 31 جنيها حاليا.

وقال البنك في تقرير له، إن إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 19.25% دون تغيير يأتي تماشيا مع توقعاتهم بانخفاض الجنيه بنهاية العام الجاري.

كما أبقى سوستيه جنرال على توقعاته بزيادة البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه المقبل والأخير هذا العام في 21 ديسمبر المقبل، لترتفع على الودائع إلى 20.25%، لكن كلا التوقعين معرضان للمخاطر سواء انخفاض سعر الجنيه أو زيادة سعر الفائدة.

ورجح بنك سوسيتيه جنرال خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 18 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار عودة الحكومة والبنك المركزي المتوقع أن تحدث بشكل سريع إلى استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي عقب الانتخابات.

وتوقع البنك عودة مصر إلى إعادة تنشيط العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف المراجعات المؤجلة، مستبعدا أن يتخلى صندوق النقد الدولي عن تعديل قيمة الجنيه كشرط أساسي من أجل صرف دعم جديد للعملة الصعبة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابع وقبل الأخير هذا العام يوم الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند مستوى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.