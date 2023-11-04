شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أممية تبحث "البيانات لأغراض التنمية" بدورات تابعة للأونكتاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اجتماع اللجنة بين الدورات في لشبونة، البرتغال، في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويجمع الاجتماع ممثلين عن الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يهدف إلى دعم التعاون بين الدول في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى عرض أحدث الإنجازات الدولية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبيانات.

ويتناول موضوعي "البيانات لأغراض التنمية" وكذلك "التعاون العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية"، بالإضافة إلى مراجعة التقدم المُحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

والأونكتاد هي مؤسسة الأمم المتحدة الرائدة التي تتعامل مع التجارة والتنمية، وهي هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964.

ويدعم الأونكتاد البلدان النامية في الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافًا وفعالية، وهو يوفر التحليل الاقتصادي والتجاري، ويسهل بناء توافق الآراء ويقدم المساعدة التقنية لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.