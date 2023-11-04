شكرا لقرائتكم خبر عن «كورولا» الأكثر مبيعاً بين السيارات المدمجة حول العالم في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

هيمنت 10 أنواع من فئة السيارات المدمجة على مبيعات المركبات، حول العالم، خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، وكانت الأكثر مبيعاً دون نظيراتها الأخرى من السيارات التي تنج بالملايين سنوياً.

ويستخدم مصطلح «السيارات المدمجة»، في سوق تأجير السيارات، للإشارة إلى المركبات متوسطة الحجم، والتي تعد مثالية لما يصل إلى أربعة ركاب، ويمكن تعريفها على أنها أية مركبة يمكنها تلبية متطلبات السفر لعائلة صغيرة.

على الرغم من أن «السيارات المدمجة» من مختلف الشركات المصنعة، يمكن أن تختلف في المواصفات والمظهر، لكن إجمالًا فهي تحتوي على محركات وأبعاد ومساحات للركاب ومساحة تخزين متشابهة الحجم.

ووفقاً لموقع (focus2move) المختص بأسواق السيارات العالمية، فقد تم بيع حوالي 2.6 مليون سيارة من فئة المركبات المدمجة منذ يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول الماضي.

وواصلت «تويوتا كورولا» هيمنتها على التصنيف كالأكثر مبيعاً، تلتها هوندا سيفيك، وهيونداي إلنترا، وبالينو سوزوكي، وجي إيه سي أيون أس الصينية، ولادا جرانتا، وجميع هذه الفئات تدخل المراكز العشرة الأولى لأول مرة في تاريخها.

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مبيعات مذهلة

وحسب بيانات الموقع، بقيت تويوتا كورولا هي الأكثر مبيعاً، خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2023، وكما كل السنوات الماضية، حيث بلغت مبيعاتها 815,116، بانخفاض بنسبة 1.9% عن العام 2022. وفي عام 1966، بدأت اليابان في إنتاج تويوتا كورولا، وتعد اليوم السيارة الأكثر مبيعاً في العالم، ولمدة 20 عاماً، وهي أيضاً السيارة الأكثر مبيعاً على الإطلاق، حيث بيع منها أكثر من 50 مليون سيارة حتى الآن.

وحلت في المركز الثاني، هوندا سيفيك بعد بيعها 342,760 مركبة، بنمو 11.6% عن المدة نفسها من العام الماضي، وتم إطلاقها في عام 1972، وهي حالياً في الجيل الحادي عشر (منذ عام 2021)، ومتوافرة بطرازي السيدان والرفع الخلفي.

وجاءت في المركز الثالث هيونداي إلنترا، حيث باعت حوالي 250,087 سيارة، بنمو 13.9%، تلتها فولكس فاجن جولف مع 210,890 مركبة، بانخفاض 12.8%، وحلت خلفها فولكس فاجن ساجيتار ببيع 194,407 سيارة، بزيادة 22.3%.

الصين حاضرة

وكانت المفاجأة في ترتيب العشرة من فئة المركبات الأكثر مبيعاً، بعد أن تقدمت 17 مركزاً عن العام الماضي، هي المركبة الصينية «جي إيه سي أيون أس»، بعدما تخطت مبيعاتها من السيارات 182,230 سيارة، وبزيادة 153.1% عن المدة نفسها من العام الماضي.

واحتفظت «أودي ايه 3» Audi A3، بالمركز السابع، بعد بيعها 175,612 مركبة، وبنمو 6.7%، بينما حلت في المركز الثامن «بالينو سوزوكي» بمبيعات 153,765 سيارة، وبزيادة 17.7%، عن المدة نفسها من العام 2022.

وحلت في المركز قبل الأخير «لادا جرانتا» الروسية، وبنمو 138.5% عن العام الماضي، حيث قفزت 34 مركزاً لتكون ضمن العشرة الأوائل، ببيعها 145,299 سيارة، وختمت المراكز العشرة فئة «هوندا سيتي»، بمبيعات وصلت إلى 129,958 مركبة، وبانخفاض 22.3%، عن المدة نفسها من 2022.