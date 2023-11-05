شكرا لقرائتكم خبر عن 88 % من تجار التجزئة: الإمارات بيئة مثالية للتجارة الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال 88% من تجار تجزئة، إن دولة الإمارات تعدّ بيئة مثالية لقطاع التجارة الإلكترونية، فيما أكد 73% أنهم متفائلون بتحقيق نمو بالإيرادات والأرباح خلال 2023، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «أبلو» «Uplo»، المتخصصة في القطاع.

وأكدت جميع بيانات ونتائج استطلاع «أبلو» أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نمواً سريعاً ومتواصلاً خلال 2023 وما بعده، بفعل الثقة التامة التي يرتكز عليها قطاع التجزئة في دولة الإمارات.

أشار 45% من عينة الاستطلاع إلى أن نسبة النمو السنوي لقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات تجاوزت 20%، بما يتماشى مع التوقعات التي تشير إلى أن حجم القطاع في الدولة يتوقع أن يتضاعف ليتعدى 33.764 مليار درهم «9.2 مليار دولار» بحلول 2026.

الدفع الرقمي

وقال شربل نصر، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «أبلو» ل«الخليج»: إن جزءاً من نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يرتبط بالتحسن الملحوظ بأساليب وطرق الدفع الرقمي، فضلاً عن توقعات الشركة الخاصة التي تمنح الأهمية المتزايدة إلى استخدام خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» والمقرر أن يتفوق على الدفعات النقدية في السنوات المقبلة من حيث حجم المعاملات.

وأضاف نصر أن دولة الإمارات ستواصل تعزيز مكانتها، وتحقيق نمو قوي في قطاع التجارة الإلكترونية 2023، بفضل التحسينات السريعة التي تطرأ على البنية التحتية الرقمية والمالية واللوجستية الداعمة للقطاع.

نمو اللوجستيات

وحول مساهم الأتمتة في نمو اللوجستيات بتجارة التجزئة الإلكترونية قال نصر: في المستودعات يمكن أتمتة عمليات إدارة المخزون وتعبئته وضمان مستويات توفره بشكل فعّال، واختيار المنتج وتوضيبه بشكل منتظم. وتحسين الجداول الزمنية لتوصيل المنتجات من خلال أتمتتها وتوجيهها بالذكاء الاصطناعي، وضمان وصولها في وقت أسرع والتقليل من استخدام وهدر الوقود.وفي السنوات القادمة، ومع تولي المركبات ذاتية القيادة الكثير من عمليات المرحلة الأخيرة من التسليم سوف يصبح هذا الأمر أكثر تقدماً.

أما بالنسبة إلى تحليل البيانات بشكل آلي فيمكن أن يعود بفوائد جمّة لفرق عمل التجارة الإلكترونية الذين بدورهم سيتمكنون من تحليل البيانات بسرعة وبشكل آنيّ.

أما بالنسبة لتجار التجزئة الذين يعانون عادةً من الجوانب اللوجستية للتجارة الإلكترونية، فتُعد الأتمتة من القطاعات التي تستحق الاستثمار؛ حيث يشير تقرير الشركة إلى أن 63% من تجار التجزئة يجدون التعامل مع الخدمات اللوجستية في المنطقة أمراً صعباً، في حين يرغب أكثر من نصف هؤلاء القادة في بيع منتجاتهم حول العالم؛ لذا من المؤكد أن التحسينات التي تعمل على أتمتة العمليات اللوجستية بسلاسة ستعود بالفائدة.

وفي نهاية المطاف تساعد هذه الكفاءات على خفض التكاليف التشغيلية وفي عالم التجارة الإلكترونية التي قد تصبح فيها الهوامش ضئيلة بعض الأحيان، فإن خفض التكاليف ينعكس إيجاباً.

أبرز التحديات

وبالإشارة إلى أبرز التحديات اللوجستية التي تواجه تجارة التجزئة الإلكترونية في المنطقة قال نصر: إن لوجستيات التوصيل السريع أمر مهم للغاية؛ لأن العملاء في الإمارات لا يحبذون الانتظار أكثر من 24 ساعة لاستلام طلباتهم.

وبالنسبة للشركات العالمية فإن التواجد المحلي لعلامتهم التجارية وتوافر منتجاتهم يساعدهم في تسهيل عمليات التسليم بشكل أسرع في المرحلة الأخيرة من سلسلة التوريد.

وبالمثل، فإن العملاء يرغبون بعمليات سهلة لاسترداد الأموال، الأمر الذي أصبح من السهل جداً للشركات العالمية التي تتمتع بشريك محلي مناسب على أرض الواقع تحقيقها.

وأضاف إذا نظرنا على الصعيد الكلي، يمكن للقضايا الجيوسياسية في بعض الأحيان أن تُحدث مُشكلات في سلسلة التوريد، مما يشكل تحدياً كبيراً للتجار. بينما على الصعيد الدولي، كل دولة إقليمية لديها قواعدها وأنظمتها ولوائحها الضريبية الخاصة بها فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، مما يشكل نوعاً من التحديات للشركات التي ترغب في البيع عبر الحدود.

وإذا تفحصنا الموضوع بشكل أدق فقد نجد أن غالباً ما تكون أنماط الخدمات اللوجستية غير مترابطة.

وقد تحتاج البضائع التي تصل براً أو بحراً إلى تفريغها في المستودعات قبل إعادة تعبئتها بالكامل وإعادة تحميلها للنقل الداخلي. وقد قامت دولة الإمارات بتحسين العمليات اللوجستية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وأصبحت تتفوق على الأسواق الناضجة من حيث الجودة والتوقيت في خدماتها اللوجستية.

الذكاء الاصطناعي

قال شربل نصر: إن معرفة كيفية توظيف هذه التقنيات في العمليات التشغيلية بالقطاع أصبح أمراً ضرورياً، سواء الآن أو في المستقبل. وأن الشركات أصبحت تنقسم إلى قسمين، 50% منها تستخدم هذه التقنيات في عملياتها وال 50% الأخرى لا تستخدمها. وتابع: يمكن أيضاً تقسيم توجهات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت إلى فرعين رئيسيين هما: «الجانب التشغيلي» و«تجربة العملاء».وفي الجانب التشغيلي يُعدّ استخدام تحليل البيانات الضخمة أمراً بالغ الأهمية لتحسين العمليات والتنبؤ في مراقبة وإدارة المخزون بشكل فعّال، فضلاً عن تحديد كيفية التسعير بديناميكية أفضل، وأين يمكن تطبيق الخصومات لتعزيز نمو المبيعات وأتمتة مهام الموظفين.وفي الجانب الخاص بتجربة العملاء، يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحليل سلوكيات المشترين، وتقديم التوصيات لتحسين تخصيص المنتجات للعملاء، وفي بعض الأحيان أتمتة عمليات التسويق، والتعامل بشكل مباشر مع الاستفسارات وخدمة العملاء.