شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي ورلد»: 14% زيادة في «المتجددة» وتقليل الوقود الأحفوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

نجحت مجموعة «موانئ دبي العالمية- دي بي ورلد» في تخفيض بصمتها الكربونية ضمن عملياتها اللوجستية والبحرية على المستوى العالمي، وكذلك في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في سعي منها نحو التحول الأخضر والتقليل من وسائل الوقود الحيوية.

وبحسب وثيقة صدرت عن المجموعة مؤخراً، فقد استطاعت الشركة تقليل استهلاك الطاقة التي تعتمد على مصادر الوقود الأحفوري بنسبة 4.6% خلال 2022، مقارنة ب 2021، في الجهة المقابلة، فقد عززت اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة والخضراء بارتفاع 14% في 2022، مقارنة مع 2021، وبنسبة قوية تجاوزت 47% مقارنة مع 2020.

طاقة نظيفة

وكشفت الوثيقة، أن المجموعة قد استهلكت 1.36 مليار ميجاجول (وحدة قياس الطاقة) (بارتفاع 14%) في عملياتها المنتشرة في مختلف استثماراتها عالمياً خلال 2022، مقارنة مع 1.197 مليار ميجاجول في 2021، وكذلك 927 مليون ميجاجول في 2020، بزيادة 47%.

وتوزع استهلاك الشركة من مصادر الطاقة النظيفة للعام الماضي 2022 على الشكل التالي: 723.5 مليون ميجاجول مشتريات للطاقة الكهربائية النظيفة، و444.7 مليون ميجاجول من مصادر الوقود الحيوي، ونحو 181 مليون ميجاجول من الطاقة الشمسية، و18 مليوناً من طاقة الرياح.

في الجهة الأخرى، خفضت الشركة استهلاكها من مصادر الوقود الأحفوري بنسبة -4.6% في 2022، ليبلغ إجمالي ما استهلكته المجموعة في عملياتها 40.4 مليار ميجاجول، مقارنة مع 42.4 مليار ميجاجول في 2021.

وتوزع استهلاك المجموعة من الطاقة على المصادر التالية: 7.2 مليار ميجاجول من الديزل، 211 مليون ميجاجول من الجازولين/ البنزين، وأكثر من 287 مليون ميجاجول من الغاز الطبيعي المسال، ونحو 43.5 مليون ميجاجول من غاز البترول المسال، و 6.4 مليار ميجاجول من الزيوت النفطية البحرية، و1.34 مليار ميجاجول من الوقود البحري، وأكثر من 21 مليار ميجاجول من زيت الوقود منخفض الكبريت، و12 مليون ميجاجول من الغاز الطبيعي، و4 مليارات ميجاجول في توزيع الشبكات الكهربائية، ونحو نصف مليون ميجاجول من التدفئة.وبذلك، يكون مجموع ما استهلكته بعملياتها من الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري والمصادر المتجددة والطاقة النظيفة؛ 41.76 مليار ميجاجول في 2022، بانخفاض 4% مقارنة مع 2021 الذي بلغ حينه نحو 43.57 مليار ميجاجول.

في حين، ارتفع إجمالي النفايات الصلبة جراء عمليات الشركة إلى 2477 طناً في 2022، ونحو 15.28 مليون لتر من النفايات السائلة، و145 ألف طن من النفايات المعاد تدويرها.