شكرا لقرائتكم خبر عن 680 شركة عاملة بالأغذية والمشروبات في «جافزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تجاوز عدد شركات الأغذية والمشروبات والمنتجات الزراعية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد» 680 شركة من 90 دولة ما يجعلها مركزاً عالمياً حيوياً بالقطاع.

قالت ابتسام الكعبي، رئيسة المبيعات في «جافزا» ل«الخليج»: «سجلت «جافزا» معدل نمو قوياً بنسبة 10% على أساس سنوي في عدد عملاء قطاع الأغذية والمشروبات بنهاية يونيو العام 2023، مقارنة بالنصف الأول من 2022».

وأضافت: توجد في «جافزا» 71 شركة تعمل في تصنيع منتجات الأغذية والمشروبات، وفقاً لأنشطتها المرخصة مثل الحبوب ومنتجات الألبان والأسماك والمأكولات البحرية والدقيق وعصائر الفاكهة والمعجنات والحلويات والوجبات الجاهزة.

وحول قيمة صادرات وإعادة صادرات الأغذية والمشروبات من «جافزا» ونسبة النمو خلال 2023، بلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات وإعادة التصدير 10.1 مليار درهم عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 30 % على مدى السنوات ال 5 الماضية، مشيرة الى أن «جافزا» تستهدف الحفاظ على هذا المعدل من النمو، عبر جذب المزيد من شركات الأغذية والمشروبات وتسهيل أنشطتها التجارية.

وأكدت الكعبي: تقوم «جافزا» بدور كبير في دعم سلاسل توريد المنتجات الغذائية في الإمارات والمنطقة وخارجها، من خلال بنيتها التحتية المتطورة وحلول التجارة الرقمية وعبر موقعها الاستراتيجي المجاور لميناء جبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، أكبر مركز صناعي في السوق المحلي لدولة الإمارات.

وقالت: «يعتبر النمو الذي تشهده صناعة الأغذية والمشروبات بمثابة محفز لقيام الشركات بتأسيس مرافقها المتخصصة بتوزيع ومعالجة المنتجات الغذائية في «جافزا» التي تقوم بتسهيل تجارة المنتجات الغذائية والمشروبات بقيمة تصل إلى نحو 16 مليار درهم».

وأضافت الكعبي: تقدّم «جافزا» منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات حيث توفر فرصاً متعددةً لنمو أعمال شركات الأغذية والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية، فيما تواكب جهود دولة الإمارات لتبني وترسيخ التقنيات التكنولوجية المتقدمة وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في مجال الإنتاج الغذائي لضمان تلبية متطلبات الإمدادات الغذائية في الدولة.