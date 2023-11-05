شكرا لقرائتكم خبر عن هل أسقطت توغلات «هواوي» تفاحة «أبل» في الصين؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطت التوقعات المخيبة للآمال لشركة «أبل»، خلال الربع الرابع من العام 2023 والمعروف عادة بفصل العطلات والأعياد، الضوء على مشاكلها المتزايدة في الصين، حيث تعاني الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» من الصعود غير المتوقع لشركة «هواوي» وتزايد بيئة الأعمال غير الصديقة في أكبر أسواق الكرة الأرضية.

وسجلت شركة «أبل» الأمريكية، التي تحاول عكس انخفاض الإيرادات لعدة أرباع متتالية، أدنى إيرادات لها من منطقة الصين الكبرى منذ منتصف عام 2022. وتراجعت أسهم العملاق الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً بأكثر من 3%، بعد أن خالف رقم الإيرادات متوسط توقعات خمسة محللين بنسبة 11%.

وأكد الرئيس التنفيذي تيم كوك ل«وول ستريت» أن الطلب على «أيفون» لا يزال قوياً في الصين، ملقياً اللوم على ضعف أجهزة «ماك» و«أيباد». لكنه توقع أيضاً إيرادات ثابتة في الربع الأول من سنة الشركة المالية وفي ديسمبر/ كانون الأول، ما يشير إلى استبعاد انتعاش في النمو الذي تعتمد عليه «وول ستريت».

لقد أصبح المستثمرون قلقين بشأن آفاق «آيفون» iPhone في الصين، السوق الدولية الأكثر أهمية لشركة «أبل» Apple إضافة إلى قاعدة الإنتاج الرئيسية حتى اللحظة.

ويترنح الاقتصاد الاستهلاكي في الصين، بينما تواجه الشركات الأمريكية ضغوطاً متزايدة من بكين مع احتدام الصراع التكنولوجي مع الولايات المتحدة. كما أن ظهور «هواوي» المفاجئ في شهر أغسطس ولأول مرة بهاتف ذكي مزود بمعالج 5G متطور مصنوع في الصين قد استغل أيضاً حساً وطنياً أدى إلى إبعاد مبيعات «آيفون» الأمريكي.

وقال ويل وونغ، المحلل في مؤسسة IDC، بعد النتائج: «إن التحديات التي تواجهها شركة أبل في الصين غير مسبوقة. فهي لا تحتاج فقط إلى التعامل مع التوترات السياسية والمنافسة التي تقدمها شركة هواوي، ولكن أيضاً مع مشاعر المستهلكين المختلفة الأكثر عقلانية وحذراً في الإنفاق».

وانخفضت إيرادات شركة «أبل» في الصين الكبرى بنسبة 2%، وهو انخفاض أكبر من الرقم على مستوى الشركة. وهناك دلائل على أن هذا الاتجاه قد يستمر: كانت المبيعات الأولية لجهاز أيفون 15 في الصين أقل بنسبة 6% من السابقة، ويرجع ذلك جزئياً، إلى التوغلات التي قامت بها شركة «هواوي»، وفقاً لشركة GfK الاستشارية.

وبصرف النظر عن المنافسة القوية، تواجه شركة «أبل» مخاطر متزايدة من التوترات السياسية بين واشنطن وبكين.

ووسعت بكين نطاق الحظر المفروض على منتجات التفاح ليشمل الشركات المدعومة من الدولة والوكالات المدعومة من الحكومة. وتخضع شركة Hon Hai Precision Industry Co، التي تقوم بتجميع أغلبية هواتف «أيفون» من مصانعها الصينية، للتحقيق الآن بشأن الضرائب واستخدام الأراضي.

سوق مهم

وهوَت أسهم شركة «هون هاي»، الذراع المدرجة لمجموعة «فوكسكون»، وزميلتها في تجميع أيفون «بيغاترون»، في تايبيه، أمس الجمعة.

ومع ذلك، قال كوك إن هاتف «أيفون» يواصل تحقيق تقدمه في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. وقال إن الطرز المختلفة تمثل الهواتف الأربعة الأكثر مبيعاً في المناطق الحضرية في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين بعد الإعلان عن النتائج: «إن الصين سوق مهم للغاية. وأنا متفائل جداً بشأن ذلك». ولم يواجه أي أسئلة مباشرة حول الوضع.

وتم طرح أيفون 15 للبيع في 22 سبتمبر/ أيلول - قبل أسبوع تقريباً من نهاية الربع المالي - لذا فإن أحدث النتائج لا تقدم سوى فكرة مبكرة عن أداء الجهاز. وسيحصل المستثمرون على صورة أوضح عندما تعلن شركة أبل عن نتائج المبيعات في موسم العطلات الصيني، أوائل العام المقبل.

وقال كوك، إذا كان سوق الهواتف الذكية في الصين بشكل عام ينكمش - كما قال المحللون - فإن نتائج شركة «أبل» تشير إلى أنها تفوز بحصة سوقية. وأشار أيضاً إلى أن الشركة ستفتتح متجراً جديداً في ثاني أكبر اقتصاد هذا الأسبوع في وينزهو Wenzhou بمقاطعة تشجيانغ Zhejiang الشرقية وسيكون المتجر رقم 46 للشركة في الصين.

وكان كوك في الصين، الشهر الماضي، وقال إنه «لا يمكن أن يكون أكثر حماساً» بشأن التفاعلات التي أجراها مع العملاء والموظفين، مكرراً التزام شركة «أبل» بالتصنيع في البلاد. وأعلنت بكين عن تحقيقها في فوكسكون، بعد نحو أسبوع.