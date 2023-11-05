شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر تراجع الطلب على الذهب في المنطقة الأوروبية على المعدن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال حركة الذهب منذ بداية 2023 تشهد تغيرات واضطرابات ملحوظة، بالتزامن مع تغيرات في حجم الطلب سواء من البنوك المركزية أو الأسواق الأكثر طلباً للذهب ومنها السوق الأوروبي، وساهم تراجع الطلب على الذهب في المنطقة الأوروبية في انخفاض الاستثمار والسبائك 14 % منذ بداية 2023 .

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية تراجع بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طن بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية.

وفق أحدث تقرير من مجلس الذهب العالمي، فإن هناك في استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طنا بسبب قوة أسعار الذهب.

احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية قد ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طنا الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.

وأظهرت البيانات أن جميع المشترين من البنوك المركزية في شهر سبتمبر كان من الأسواق الناشئة، حيث اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طنا يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي.

وخلال الأسبوع الماضي أعلن مجلس الذهب العالمي عن تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، حيث أظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنا وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طنا.

بينما منذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.