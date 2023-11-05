شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف خدمات لـ"تنظيم الاتصالات" يمكن للمستخدمين من ذوي الهمم الاستفادة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مبادرات لتمكين المستخدمين من ذوي الهمم، وضمان وصول خدمات الاتصالات لهم بشكل سهل وميسر، وتأكيدًا لتوجه الجهاز بسرعة دمج ذوي الهمم في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.

كان الجهاز قد أطلق حملة توعوية للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، وذلك للتوعية بحقوقهم خلال مراحل الحصول على الخدمات، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم من الجهاز، تنفيذًا لتوصيات لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز.

إليك أبرز خدمات الاتصالات التي يمكن للمستخدمين من ذوي الهمم الاستفادة منها..

خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، والتي يمكن من خلالها إجراء مكالمات فيديو باستخدام موقع الجهاز على الانترنت يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها.

خدمة أرقامي بالتطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA والتي يمكن من خلالها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات.

خدمة منافذ بيع المشغلين والتي يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصري.

خدمة خريطة الجودة والتي يمكن من خلالها التعرف على ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية.

خدمة الكود الموحد #155* والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية.

خدمة المحافظ الالكترونية بتطبيق الجهاز My NTRA والتي يمكن من خلالها التعرف على المحافظ الالكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق.

خدمة اختبار سرعة الانترنت والتي تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الانترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الـWiFi أو الانترنت المحمول، بالإضافة إلى فيديوهات توعوية بلغة الإشارة لتعريف المستخدمين من ذوي الهمم بحقوقهم خلال مراحل الحصول على الخدمات "الاشتراك والاستخدام والتحاسب."

إتاحة خط محمول للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.

إعطاء الأولوية للمستخدمين من ذوي الهمم في إنهاء كافة تعاملاتهم بأفرع الشركات مشغلة الخدمة دون الحاجة للانتظار، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات طبقاً للكود الهندسي المصري ليناسب احتياجات ذوي الهمم.