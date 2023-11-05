"توسعات ميدور ومجمع السولار بأسيوط" تضيف 8 ملايين طن منتجات بترولية قريبا

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات التسع الماضية قام قطاع البترول بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مصافى التكرير، حيث تم تنفيذ 8 مشروعات باستثمارات بلغت 5.3 مليار دولار، وتمت زيادة الإنتاج بأكثر من 5 ملايين طن، ومن أهم هذه المشروعات توسعات شركة الإسكندرية لتصنيع البترول وذلك لزيادة إنتاج البنزين عالى الأوكتان، ومشروع المصرية للتكرير فى مسطرد ومجمع إنتاج البنزين فى أسيوط.

وساهمت هذه المشروعات فى زيادة الإنتاج من البنزين والسولار ليصل إلى 17 مليون طن بدلا من 12مليون طن بزيادة نسبتها 40% وتقليل كميات الاستيراد من 8 ملايين طن إلى 6 ملايين طن رغم ارتفاع الاستهلاك من 20 إلى 23 مليون طن فى هذه السنوات.

وهناك مشروعات أخرى تحت الإنشاء حالياً حيث تم الاسراع بالانتهاء من توسعات مصفاة ميدور ومجمع إنتاج السولار فى أسيوط، ويبلغ إجمالى استثمارات هذه المشروعات حوالى 7 مليارات دولار وستضيف حوالى 8 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة.