شكرا لقرائتكم خبر عن دول شمال وغرب إفريقيا تتفق على توصيات جديدة بشأن التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتضنت العاصمة الغانية أكرا اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الحكومية لكبار ‏المسؤولين والخبراء بدول شمال وغرب إفريقيا المعنية بقضايا البيئة والتنمية.

شهدت الاجتماعات مشاركة وفود ‏رفيعة المستوى من 22 دولة وعدد من المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية والإقليمية المهتمة ‏بالمجال.‏

متطلبات التنمية المستدامة

واستمرت اجتماعات هذه الدورة ثلاثة أيام، وتناولت عدد من القضايا ‏ذات الأهمية الاستراتيجية لدول شمال وغرب أفريقيا.

واتفق على حزمة من التوصيات ‏العملية التي ستنفذ بما يدعم الجهود الجماعية الرامية لتحقيق أهداف ‏ومتطلبات التنمية المستدامة في عدد من المجالات.

الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية

ومن بين هذه المجالات، الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية والزراعية واستحداث فرص ‏جديدة من العمل.

يضاف إلى ذلك المساعدة على ترسيخ الاستقرار والازدهار لشعوب هذه الدول، وبما ينعكس إيجابًا ‏على القارة الإفريقية جمعاء.