شكرا لقرائتكم خبر عن دول شمال وغرب إفريقيا تتفق على توصيات جديدة بشأن التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتضنت العاصمة الغانية أكرا اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الحكومية لكبار المسؤولين والخبراء بدول شمال وغرب إفريقيا المعنية بقضايا البيئة والتنمية.
شهدت الاجتماعات مشاركة وفود رفيعة المستوى من 22 دولة وعدد من المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية والإقليمية المهتمة بالمجال.
متطلبات التنمية المستدامة
واستمرت اجتماعات هذه الدورة ثلاثة أيام، وتناولت عدد من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لدول شمال وغرب أفريقيا.
واتفق على حزمة من التوصيات العملية التي ستنفذ بما يدعم الجهود الجماعية الرامية لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة في عدد من المجالات.
الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية
ومن بين هذه المجالات، الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية والزراعية واستحداث فرص جديدة من العمل.
يضاف إلى ذلك المساعدة على ترسيخ الاستقرار والازدهار لشعوب هذه الدول، وبما ينعكس إيجابًا على القارة الإفريقية جمعاء.