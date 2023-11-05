شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد.. البلطي بـ 65 جنيها والمكرونة بـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد ، وسجل سعر كيلو البلطي مقاس رقم 1 مستوى من 65 إلى 71 جنيها وبلغ البلطي مقاس 2 سعر 53 إلى 63 جنيها وسعر البلطي الأسواني 20 إلى 60 والفيلية البلطي 40 إلى 200 جنيها

وبحسب نشرة أسعار السمك من سوق الجملة في العبور، فإن سعر قشر البياض 85 إلى 105 جنيها والبياض الأملس 60 إلى 100 والقراميط 30 إلى 50 جنيها والثعابين 50 إلى 250 والمكرونة الخليجي 55 إلى 85 جنيها والمكرونة السويسي 70 إلى 110 جنيها والبرانيس الاسكندراني 70 إلى 100 جنيها

وبلغ سعر السمك المكرونة المجمد 30 إلى 40 جنيها والسمك الكاليماري 190 إلى 290 جنيها وتحرك سعر الجمبري إلى 420 و 480 جنيها الجامبو والجمبري مقاس 1 يسجل 330 إلى 390 جنيها والجمبري مقاس 2 يسجل 220 إلى 320 جنيها والبوري 80 إلى 100 جنيها والبوري 2 يسجل 65 و 75 جنيها، وتعبر هذه الأسعار عن سوق الجملة.